Джурабы спицами: мастер класс по вязанию теплых узорчатых носков на носочных спицах. Джурабы — это очень красивые, яркие и теплые носки, родом с Кавказа и Азии которые становятся в последние годы очень популярными. К таким носкам можно пришить подошву из кожи, и тогда их можно носить как теплые сапожки.

Этот мастер-класс поможет вам связать джурабы спицами, даже если вы начинающая рукодельница. Ведь каждый этап работы проиллюстрирован 15 фотографиями, демонстрирующими все важные моменты вязания этих носков.

Для того, чтобы связать джурабы спицами вам потребуется

полушерстяная пряжа средней толщины — 70 г темно-коричневого, по 30 г розового, белого и желтого цвета,

пять носочных спиц № 4.

Как связать джурабы спицами мастер класс для начинающих

1. Носки вяжутся с мыска. Наберите 16 п. коричневой нитью. Начните распределять петли через одну на 2 спицы.

2. На каждой спице по 8 п. (это будут боковые части носка). Свяжите 1 ряд коричневой нитью.

3. Добавьте розовую нить.

4. Провяжите петли на 1-й спице: 1 коричневая петля, 2 розовые петли, 2 коричневые петли, 2 розовые петли, 1 коричневая петля. Между боковыми частями вывяжите новой спицей 2 петли розовой пряжей. Провяжите петли на другой спице, как на 1-й. Четвертой спицей вывяжите 2 петли с другой стороны.

5. Вяжите по кругу мысок по схеме 1.

6. При этом выполняйте прибавки с помощью скрещенного накида на петлях мыска, в боковых частях прибавки не выполняются.

7. Протягивайте нерабочую нить по изнаночной стороне так, чтобы она не стягивала вязание, но и не провисала. При смене цвета пряжи перекручивайте нити на изнанке.



8. Когда будет провязан рисунок до пятки, снимите половину петель на дополнительную спицу. Наберите коричневой нитью заново 24 п.

9. Замкните вязание в круг.

10 . Вяжите верхнюю часть рисунка по схеме 2.

11. После окончания рисунка провяжите 6 рядов коричневой нитью и петли закройте не туго.

12. Далее выполняйте пятку. Вернитесь к отложенным петлям, наберите 24 петли по противоположной стороне отверстия = всего 48 п. Распределите петли на 4 спицы.



13. Вяжите по схеме 3, убавив в 1-м ряду на каждой спице по 1 п. = 44 п. В пятке вяжите каждый ряд один раз, а не два, как в самом носке.

14. В конце рисунка должны остаться петли боковых частей + по 1 п. розового цвета.

15. Петли сшейте иглой

Так выглядят готовые носки

Джурабы спицами: схемы узоров

Этот мастер-класс по вязанию джурабов спицами был опубликован в 10 номере журнала «Азбука вязания» за 2018 год. Автор мастер-класса — Елена Иваницкая.

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