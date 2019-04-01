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Джурабы спицами: мастер класс

01.04.2019 носки спицами Оставьте свой комментарий!

джурабы спицами мастер класс

Джурабы спицами: мастер класс по вязанию теплых узорчатых носков на носочных спицах. Джурабы — это очень красивые, яркие и теплые носки, родом с Кавказа и Азии которые становятся в последние годы очень популярными. К таким носкам можно пришить подошву из кожи,  и тогда их можно носить как теплые сапожки.

Этот мастер-класс  поможет вам связать джурабы спицами, даже если вы начинающая рукодельница. Ведь каждый этап работы проиллюстрирован 15 фотографиями, демонстрирующими все важные моменты вязания этих носков.

Для того, чтобы связать джурабы спицами вам потребуется

  • полушерстяная пряжа средней толщины — 70 г темно-коричневого, по 30 г розового, белого и желтого цвета,
  • пять носочных спиц № 4.

Как связать джурабы спицами мастер класс для начинающих

1. Носки вяжутся с мыска. Наберите 16 п. коричневой нитью. Начните распределять петли через одну на 2 спицы.

джурабы спицами мастер класс

2. На каждой спице по 8 п. (это будут боковые части носка). Свяжите 1 ряд коричневой нитью.

джурабы спицами мастер класс

3. Добавьте розовую нить.

джурабы спицами мастер класс4. Провяжите петли на 1-й спице: 1 коричневая петля, 2 розовые петли, 2 коричневые петли, 2 розовые петли, 1 коричневая петля. Между боковыми частями вывяжите новой спицей 2 петли розовой пряжей. Провяжите петли на другой спице, как на 1-й. Четвертой спицей вывяжите 2 петли с другой стороны.

джурабы спицами мастер класс

5. Вяжите по кругу мысок по схеме 1.

джурабы спицами мастер класс

6. При этом выполняйте прибавки с помощью скрещенного накида на петлях мыска, в боковых частях прибавки не выполняются.

джурабы спицами мастер класс

7. Протягивайте нерабочую нить по изнаночной стороне так, чтобы она не стягивала вязание, но и не провисала. При смене цвета пряжи перекручивайте нити на изнанке.

джурабы спицами мастер класс
8. Когда будет провязан рисунок до пятки, снимите половину петель на дополнительную спицу. Наберите коричневой нитью заново 24 п.

джурабы спицами мастер класс

9. Замкните вязание в круг.

джурабы спицами мастер класс

10 . Вяжите верхнюю часть рисунка по схеме 2.

джурабы спицами мастер класс

11. После окончания рисунка провяжите 6 рядов коричневой нитью и петли закройте не туго.

джурабы спицами мастер класс

12. Далее выполняйте пятку. Вернитесь к отложенным петлям, наберите 24 петли по противоположной стороне отверстия = всего 48 п. Распределите петли на 4 спицы.


13. Вяжите по схеме 3, убавив в 1-м ряду на каждой спице по 1 п. = 44 п. В пятке вяжите каждый ряд один раз, а не два, как в самом носке.

джурабы спицами мастер класс

14. В конце рисунка должны остаться петли боковых частей + по 1 п. розового цвета.

джурабы спицами мастер класс

15. Петли сшейте иглой

джурабы спицами мастер класс

Так выглядят готовые носки

джурабы спицами мастер класс

джурабы спицами мастер класс

Джурабы спицами: схемы узоров

джурабы спицами мастер класс

Этот мастер-класс по вязанию джурабов спицами был опубликован в 10 номере журнала «Азбука вязания» за 2018 год. Автор мастер-класса — Елена Иваницкая.

А в рубрике Носки спицами вы найдете более 15 моделей вязаных носков в различных техниках, а также мастер-классы и руководства по вязанию носков для начинающих рукодельниц.

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